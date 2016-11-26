 شقيق الشهيد “الهلالي”: أخي اُستشهد في ميدان الشرف مدافعا عن دينه ووطنه.. وجميعنا فخورون بتضحياته | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 26 صفر 1438 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2016 ميلاديا

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شقيق الشهيد “الهلالي”: أخي اُستشهد في ميدان الشرف مدافعا عن دينه ووطنه.. وجميعنا فخورون بتضحياته

شقيق الشهيد “الهلالي”: أخي اُستشهد في ميدان الشرف مدافعا عن دينه ووطنه.. وجميعنا فخورون بتضحياته
المناطق : محمد آل طاوي - البرك

استقبل محافظ البرك عبدالرحيم االحسين آل عبده؛ جثمان الشهيد الجندي عامر بن أحمد بن حسين الهلالي ، بحضور رئيس مركز عمق خالد بن هيف بن دليم، وعدد من مدراء و روساء الدوائر الحكومية وعدد من المواطنيين، حيث تم تشييع جنازته، رحمه الله في مركز عمق، وقد نقل محافظ البرك تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لوالدي الشهيد وأسرته.

وأوضح آل عبده لـ”المناطق” أن “هذا الشهيد رحمه الله ضحى بنفسة لحماية تراب هذا الوطن المعطاء، وتوفى وهو يدافع عن مقدسات هذا البلد الطاهر، الذي مهما عملنا لن نوفيه حقه ولا يسعني في هذا المقام إلا أن اتقدم بالشكر الجزيل لولاة الامر حفظهم الله ولسمو أمير منطقة عسير على متابعتهم المستمرة والمتواصله”.

من جانبه، قال شقيق الشهيد عبدالعزيز بن أحمد الهلالي لـ” المناطق “، إن “أخي عامر استشهد في ميدان من ميادين الشرف مدافعا عن دينه ووطنه، ونحن جميعا فخورون بما قدمه من تضحيه، سائلين الله العلي القدير أن يتقبله من الشهداء ، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها و أمانها، في ظل حكومتنا الرشيدة حفظها الله”.

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