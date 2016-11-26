وزير الإسكان: 4 آلاف منتج سكني تم إنجازها في الأحساء

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن وزارته أنجزت 4000 منتج سكني في محافظة الأحساء خلال الفترة الماضية.

وقال في كلمة أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أثناء تدشين مشاريع تنموية في الأحساء أن مشاريع الوحدات السكنية في الأحساء جزء من المشاريع في جميع المناطق، وشرف للوزارة تدشين الملك لمشاريعها. وأضاف إن هذه المشاريع نتيجة رغبتكم السامية في توفير السكن المناسب لجميع المواطنين وقطاع الإسكان يحظى باهتمام كغيره من القطاعات.