“هدف”: استمرار استقبال طلبات المستثمرين ورواد الأعمال السعوديين لتأسيس وإدارة “مراكز طاقات للتأهيل المهني والتوظيف”

يواصل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، استقبال طلبات المستثمرين ورواد الأعمال السعوديين الراغبين في تأسيس وإدارة “مراكز طاقات للإرشاد المهني والتوظيف”، حتى الثاني من ربيع الأول 1438هـ الموافق الأول من ديسمبر 2016، مشترطا اقتصار ملكية المراكز الجديدة وإدارتها بالكامل على السعوديين.

وأفاد نائب المدير العام لدعم التوظيف في صندوق تنمية الموارد البشرية نواف الدعيجي، أن فتح الاستثمار للسعوديين لتأسيس “مراكز طاقات للإرشاد المهني والتوظيف” وإدارتها يأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، في تأهيل الكوادر الوطنية الشابة، ورفع مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار في المنشآت والكوادر الوطنية، كما يطمح هذا المشروع لتطوير صناعة خدمات التوظيف المتخصصة في المملكة،

وأضاف أن تأسيس تلك المراكز وإدارتها يحقق هدف الصندوق من التوسع في الخدمات، من خلال إتاحة قنوات إضافية لدعم توظيف الباحثين والباحثات عن عمل، للتقليل من نسبة البطالة في المملكة،مشيراً إلى أن نطاق الخدمات في تلك المراكز يتركز على تقديم أوجه الدعم والتأهيل والتوظيف للباحثين عن عمل من ذكور وإناث، سواءً كانوا من الأشخاص ذوي الإعاقة أم لا على حدّ سواء، من خلال تقديم الاستشارات المهنية والإرشاد والتوجيه، لتحقيق أقصى درجات المواءمة بين الباحث عن عمل والوظيفة المناسبة له، ومن ثم إكمال الرحلة معه لما بعد التوظيف تحقيقًا للاستمرارية و الثبات في العمل.

وحث الدعيجي ، رواد الأعمال و الشركات المهتمة القادرة على هذا النوع من الاستثمار على ضرورة الاستفادة من الفترة المتبقية، و تقديم طلباتهم عبر البريد الإلكتروني TJC@hrdf.org.sa، حيث تنتهي المدة بنهاية الشهر الميلادي الحالي، وسوف يقوم بعدها فريق العمل بالتواصل مع المتقدمين، من أجل عرض تفاصيل أكثر عن المشروع ومتطلباته، ومن ثم دراسة الإمكانيات وتوفر الشروط التأسيسية والتشغيلية لديهم.