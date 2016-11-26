الدكتور الربيعة يلتقي في روما مديرة برنامج الأغذية العالمي

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيطاليا ومالطا الدكتور رائد بن خالد قرملي، يوم أمس بمقر برنامج الأغذية العالمي بروما مديرته التنفيذية إرثارين كازين .

وجرى خلال اللقاء استعراض الأنشطة والعلاقات بين الجانبين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم العملية الإغاثية.

وأطلع الدكتور الربيعة خلال جولة في مقر البرنامج يرافقه السفير قرملي، على الأدوار التي يؤديها وأنشطته في دول العالم،وما يقوم به مركز التشغيل والطوارئ من أعمال .

من جانب آخر عقد معالي الدكتور الربيعة والسفير قرملي والسيدة كازين مؤتمراً صحفيا،أجابوا فيه على اسئلة الصحفيين ووسائل الاعلام ووكالات الأنباء العالمية، حيث أكد الدكتور الربيعة أن المركز يضطلع بجهود إغاثية وإنسانية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتسهم في التخفيف من معاناة المنكوبين والتضررين في العالم، مشيراً إلى أن المركز يواصل تقديم خدماته للأشقاء في اليمن وتنفيذ برامج إغاثية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ،إلى جانب دعم اللاجئين اليمنيين والسوريين .

بدورها أثنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمية، على ما يقدمه مركز الملك سلمان للمنكوبين في العالم والبرامج الموقعة مع المركز ، مرحبة بالعمل الجماعي الذي يخدم الإنسانية .