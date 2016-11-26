 خالد الفيصل:أهمية إنجاز مشروع النادي تحقيقا لحلم الملك عبدالله بن عبدالعزيز يرحمه الله | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 26 صفر 1438 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2016 ميلاديا

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خالد الفيصل:أهمية إنجاز مشروع النادي تحقيقا لحلم الملك عبدالله بن عبدالعزيز يرحمه الله

خالد الفيصل:أهمية إنجاز مشروع النادي تحقيقا لحلم الملك عبدالله بن عبدالعزيز يرحمه الله
المناطق _مكه المكرمه
أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية بالمنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أهمية إنجاز مشروع النادي تحقيقا لحلم الملك عبدالله بن عبدالعزيز يرحمه الله.
وقال الأمير خالد الفيصل لدى ترؤسه في مقر الإمارة بجدة مؤخرا، اجتماع أعضاء مجلس نادي الفروسة ” إن مسؤولية تنفيذ المشروع هي امتداد لما أولاه في أعناقنا الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يرحمه الله – حيث كان النادي حُلما حرص على تحقيقه ” مضيفا ” يجب أن نعمل جميعاً على تنفيذ المشروع ، وأن نجعل النادي ذكرى عطرة لصاحب الفكرة – يرحمه الله –وفق توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – الذي يؤكد علينا جميعاً أن نكمل ما بدأه الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز “.
ثم استعرض أعضاء المجلس برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة ما تم إنجازه في المشروع والذي تم الانتهاء من كافة أعمال الردم فيه، وسيحوي النادي منطقة مفتوحة، تضم نافورة تفاعلية كبرى، بارتفاع يصل إلى 150 متراً، مع مسطح مائي بمساحة تصل إلى 9 آلاف متر مربع، ونوافير مائية متنوعة، وحديقة مفتوحة، بمساحة 30 ألف متر مربع، ومناطق خضراء، إضافة إلى مسجد ومكتبة عامة ومعرض، ومسرح مفتوح، ومتنزه بحري بطول 3.6 كيلومتر.
وبحسب العرض فإن كامل المشروع ستتم إحاطته بمسارات مخصصة للمشاة والجري، والدراجات الهوائية، وممرات داخلية للمشاة، ودورات مياه عامة، كما يتضمن المشروع 4 محطات للتاكسي البحري، صُممت حسب دراسات بحرية متخصصة لضمان أعلى معايير السلامة لمرتادي المشروع، وربطها بمشروع النقل الشامل لمحافظة جدة، وكذلك متحف بحري مفتوح محاط بالجلسات، ودولاب هوائي بقطر 60 متراً، إلى جانب مطاعم، وفندق وشقق فندقية، وقاعة متعددة الأغراض.
ويمتاز المشروع بوجود مواقف للسيارات، تتسع لـ3400 موقف، كما سيتم توفير خدمة الإنترنت والواي فاي لجميع زوار المشروع؛ لتتكامل هذه العناصر، وتشكل واجهة ترفيهية سياحية رائعة جديدة لمدينة جدة.

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