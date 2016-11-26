 القريات تسجل أقل درجة حرارة بست درجات تحت الصفر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 26 صفر 1438 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2016 ميلاديا

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القريات تسجل أقل درجة حرارة بست درجات تحت الصفر

القريات تسجل أقل درجة حرارة بست درجات تحت الصفر
المناطق _الرياض

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن محافظة القريات سجلت (-6) كأقل درجة حرارة تلتها طريف (-3) صباح اليوم السبت، وتبدأ درجات الحرارة في التحسن والارتفاع التدريجي على شمال المملكة نهار الغد.

وتوقعت الأرصاد في تقريرها اليومي عن حالة الطقس استمرار هطول الأمطار تتخللها سحب رعدية على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الباحة، عسير، جازان ومكة المكرمة تشمل المرتفعات والأجزاء الساحلية الجنوبية منها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، كما توقعت تكون الضباب على المنطقتين الشرقية والوسطى وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية ليلاً.

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