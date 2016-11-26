القريات تسجل أقل درجة حرارة بست درجات تحت الصفر

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن محافظة القريات سجلت (-6) كأقل درجة حرارة تلتها طريف (-3) صباح اليوم السبت، وتبدأ درجات الحرارة في التحسن والارتفاع التدريجي على شمال المملكة نهار الغد.

وتوقعت الأرصاد في تقريرها اليومي عن حالة الطقس استمرار هطول الأمطار تتخللها سحب رعدية على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الباحة، عسير، جازان ومكة المكرمة تشمل المرتفعات والأجزاء الساحلية الجنوبية منها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، كما توقعت تكون الضباب على المنطقتين الشرقية والوسطى وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية ليلاً.