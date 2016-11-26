 “العمل” تتعامل مع 2283 بلاغاً عبر تطبيق “معاً للرصد” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 26 صفر 1438 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2016 ميلاديا

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“العمل” تتعامل مع 2283 بلاغاً عبر تطبيق “معاً للرصد”

“العمل” تتعامل مع 2283 بلاغاً عبر تطبيق “معاً للرصد”
المناطق _الرياض

كشف محمد الفالح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن الوزارة تلقت منذ إطلاق تطبيق معاً للرصد يوم الأحد 6 / 2 / 1438هـ حتى أمس الأول الخميس، نحو 2283 بلاغاً من مواطنين في جميع مناطق المملكة، بمتوسط يومي 120 بلاغاً، وبمعدل 5 بلاغات في الساعة الواحدة، وذلك عبر التطبيق الذي يتيح لعملاء الوزارة الإبلاغ عن مخالفات سوق العمل، ومنحهم مكافأة مالية تبلغ 10% من قيمة المخالفة عند استحصالها.

ووفقاً للتقسيم الإداري لمناطق المملكة، أبان الدكتور الفالح أن منطقة الرياض تصدرت مناطق المملكة في عدد البلاغات بـ 1106 بلاغات، تمثل نحو 48 %، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ571 بلاغاً، تشكل 25 % من إجمالي البلاغات على مستوى المملكة، فيما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 215 بلاغاً، لتستحوذ على نحو 9 %، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 97 بلاغاً، وجازان بـ 72 بلاغاً، وعسير بـ 60 بلاغاً، بينما حلت منطقة تبوك في المرتبة السابعة بـ 59 بلاغاً، ومنطقة القصيم بـ 53 بلاغاً، ثم منطقة حائل بـ 13 بلاغاً، ومنطقة الباحة والحدود الشمالية والجوف بـ 11 بلاغاً لكل منطقة من المناطق الثلاث، ومنطقة نجران بـ 4 بلاغات.

مما يذكر أن الوزارة أتاحت في المرحلة الأولى الإبلاغ عن ست مخالفات بسوق العمل على أن تتم زيادتها وفق مراحل لاحقة، وتشمل: مخالفة بيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها، ومخالفة العمل تحت أشعة الشمس المكشوفة في أوقات وفترات الحظر أو الظروف المناخية السيئة دون أخذ الاحتياطات اللازمة في الأوقات المحددة، وقيام صاحب العمل بتسجيل شخص سعودي ضمن عمال منشأته دون علمه أو موافقته، وتوظيف عمالة غير سعودية في المهن المقصورة على السعوديين، وتشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات، والقيام بالتوسط في استقدام عامل أو أكثر بدون ترخيص من الوزارة.

وأشار الفالح إلى أن معايير استحقاق المبلغ للمكافأة تتضمن أن يتم تقديم البلاغ عن طريق تطبيق معاً للرصد، وأن تكون بيانات المبلّغ المدخلة صحيحة، وألا تكون المخالفة قد تم ضبطها خلال الـ 30 يوماً السابقة لتاريخ البلاغ لنفس المنشأة ونفس المخالفة، بالإضافة إلى أن تكون المخالفة قد أقرت، وتم تحصيل قيمة المخالفة بعد انتهاء فترة إجراءات الاعتراض أو إجراءات التسوية، وفي حال وجود ثلاث بلاغات غير صحيحة متتالية خلال شهر من نفس المبلّغ يتم حجبه عن الإبلاغ.

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