35 % من نساء العالم معنفات.. و”التعاون الإسلامي”: خففوا معاناتهن

فيما يشير إحصاء نشرته منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني أن 35% من نساء العالم يتعرضن في حياتهن للعنف على يد شركائهن الحميميين أو للعنف الجنسي على يد غير الشركاء، شددت منظمة التعاون الإسلامي على رفضها القاطع للاعتداءات على المرأة، داعية إلى تكثيف الجهود لتقليل العنف الذي يتعرضن له. وكانت المنظمة تفاعلت مع اليوم العالمي لمكافحة أشكال العنف ضد المرأة في أنحاء العالم كافة، الذي يوافق الـ25 من شهر نوفمبر من كل عام، إذ تحرص المنظمة على مراجعة البرامج كافة التي تحقق الحد من تعنيف المرأة.