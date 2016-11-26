 35 % من نساء العالم معنفات.. و”التعاون الإسلامي”: خففوا معاناتهن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 26 صفر 1438 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2016 ميلاديا

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35 % من نساء العالم معنفات.. و”التعاون الإسلامي”: خففوا معاناتهن

35 % من نساء العالم معنفات.. و”التعاون الإسلامي”: خففوا معاناتهن
المناطق _الرياض

فيما يشير إحصاء نشرته منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني أن 35% من نساء العالم يتعرضن في حياتهن للعنف على يد شركائهن الحميميين أو للعنف الجنسي على يد غير الشركاء، شددت منظمة التعاون الإسلامي على رفضها القاطع للاعتداءات على المرأة، داعية إلى تكثيف الجهود لتقليل العنف الذي يتعرضن له. وكانت المنظمة تفاعلت مع اليوم العالمي لمكافحة أشكال العنف ضد المرأة في أنحاء العالم كافة، الذي يوافق الـ25 من شهر نوفمبر من كل عام، إذ تحرص المنظمة على مراجعة البرامج كافة التي تحقق الحد من تعنيف المرأة.

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