 النفط يهبط دولارين للبرميل بفعل توقعات خفض إنتاج أوبك | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 26 صفر 1438 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2016 ميلاديا

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النفط يهبط دولارين للبرميل بفعل توقعات خفض إنتاج أوبك

النفط يهبط دولارين للبرميل بفعل توقعات خفض إنتاج أوبك
المناطق _الرياض

هبط الخام الأمريكي نحو أربعة بالمئة متأثرًا بحالة الضبابية بشأن ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستتوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج .

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت بواقع 1.76 دولار أو ما يعادل 3.59 بالمئة في العقود الآجلة إلى 47.24 دولار للبرميل عند التسوية في حين نزل الخام الأمريكي في العقود الآجلة بواقع 1.90 دولار أو ما يعادل 3.96 بالمئة إلى 46.06 دولار للبرميل.

وأنهى الخام الأمريكي الأسبوع مرتفعًا 13 سنتًا للبرميل بعدما جرى تداوله بما يتراوح بين 45.77 و49.20 دولار للبرميل، وارتفع برنت بواقع 20 سنتا خلال الأسبوع وجرى تداوله في نطاق 46.85 إلى 49.96 دولار للبرميل.

وكان نشاط التداول في عقود الخامين هزيلا بعد عطلة في أمريكا وقبل عطلة نهاية الأسبوع.

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