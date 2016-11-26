 بلدية محافظة بقيق تطلق دورة رياضية ضمن برامجها المجتمعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 26 صفر 1438 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2016 ميلاديا

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بلدية محافظة بقيق تطلق دورة رياضية ضمن برامجها المجتمعية

بلدية محافظة بقيق تطلق دورة رياضية ضمن برامجها المجتمعية
المناطق _البقيق

أطلقت بلدية محافظة بقيق، مؤخرا، دورة رياضية تستهدف شباب المحافظة، وذلك ضمن برامج بلدية المحافظة المجتمعية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق الدكتور علي بن محمد السواط أن بلدية بقيق أطلقت مؤخرا، برنامج رياضي ممثلا بدورة لكرة القدم، على ملعب البلدية الواقع على شارع القطيف بالمحافظة، لافتا إلى أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير بتفعيل دور البلديات في خدمة المجتمع.

وأضاف السواط : تأتي هذه البطولة التي تنظمها البلدية بالتعاون مع القطاع الخاص وبعض المتطوعين من أبناء المحافظة ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية التي توليها البلدية عناية كبيرة لخدمة أبناء وشباب محافظة بقيق مشددا على أهمية مثل هذه المناشط في احتواء هذه الفئة العمرية المهمة.

وتابع : تعمل بلدية محافظة بقيق على اقامة المناشط الرياضية والترفيهية والاجتماعية لشباب المحافظة  لتعود بالنفع والفائدة عليهم وعلى المجتمع ككل، لافتا إلى أن الدورة المقامة حاليا، ستستمر لمدة عشرة أيام، يشارك فيها ثمانية فرق من شباب محافظة بقيق والقرى والهجر التابعة لها.

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