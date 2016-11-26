دعوي معشوقة يختتم فعاليات ملتقى شباب معشوقة الثالث

اختتمت فعاليات الملتقى الشبابي الثالث بمركز معشوقة وذلك بحضور عدد كبير من الأهالي .

وبدأ الملتقى أول فعالياته يوم الخميس بمحاضرة الجواب في القران للشيخ خالد الرياعي وبعد صلاة العشاء، وأقامت اللجنة الثقافية بالمكتب برنامج ثقافي وسط تفاعل الحضور.

وكان يوم أمس الجمعة هو اليوم الثاني لملتقى شباب معشوقة، حيث اختتم بفعاليات منوعة شملت المباراة النهائية

بين فريقي السلطان والقوة الضاربة ،

تلى ذلك محاضرة الشيخ علي الشهراني

“كفاية هم ياشباب ”.

واختتم الملتقى بالحفل الختامي وكلمة لمدير قسم الشباب الدكتور راشد بن زنان الغامدي ، شكر فيها كل من دعم وشارك في إنجاح هذا الملتقى وخص بالشكر الجزيل لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالباحة الذي يساند المكتب في مسيرة الدعوة الى الله.

وأوضح “الغامدي” أن الملتقى أحتوى على المواعظ والمسابقات الثقافية والعروض بالإضافة لدوري كرة الطائرة كما أن الملتقى يهدف لاستغلال أوقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع.

كما أضاف أن الملتقى يحظى بالاهتمام والمتابعة من أمارة منطقة الباحة منذ انطلاقته وهو الأمر الغير مستغرب على القيادة الرشيدة التي تحرص على الشباب وتسعى لتلبية كافة احتياجاتهم من خلال تقديم ورعاية مثل هذه الملتقيات.

كما اختتمت الفعاليات بالسحب على مجموعة من الجوائز القيمة

ثم تكريم المشاركين في الملتقى وتتويج فريق ( ……القوة الضاربة …… ) بالبطولة الشبابية بدعوي معشوقة 1438