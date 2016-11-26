الشمال يتجمد قبل المربعانية

تجمد شمال السعودية صباح الأمس قبل دخول المربعانية بخمسة أيام , حيث بلغت درجات الحرارة المسجلة درجتين تحت الصفر , فيما بلغت الدرجة المحسوسة 9 درجات تحت الصفر .

وكانت الأرصاد نبهت الأسبوع الماضي عن توقعات بموجة برد شديدة على شمال المملكة والصغرى دون الصفر صباح الجمعة والسبت في طريف وعرعر والقريات وسكاكا , وبين أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند في تغريدات نشرها أمس أنه بلغت درجة الحرارة فجر اليوم في طريف 3 تحت الصفر , بينما درجة الحرارة المحسوسة انخفضت حتى 9 تحت الصفر , بلغت درجة الحرارة فجر اليوم في القريات 6 تحت الصفر , وقال أن درجة الحرارة المسجلة والمعلنة في وسائل الإعلام تختلف عن درجة الحرارة المحسوسة بواسطة جلد الإنسان وهي الأهم، إذ إن شعور الإنسان بالبرد أو الحر يتوقف على عاملين: قيمة درجة حرارة الجو وأيضاً سرعة الرياح والتي تساهم في دفع حرارة الهواء الملامس للجلد بعيداً عنه، ودرجة الحرارة المحسوسة لا تسجل من قبل الرئاسة العامة للأرصاد، إذ أن درجة الحرارة المحسوسة تكون أقل من درجة الحرارة العادية، وبالمثال يتضح الحال: فلو كانت درجة الحرارة صفراً مئوياً وسرعة الرياح 10كم في الساعة فدرجة الحرارة التي يشعر بها جلد الإنسان حقيقة هي تحت الصفر بثلاث درجات وليست صفراً مئوياً , وأضاف الأجواء التي نعيشها هذه الأيام تحمل خصائص المربعانية، وعليه يمكن القول أن المربعانية قد دخلت وحلت قبل وقتها هذا العام، وهذا يحدث أحياناً , وبين أنه بوجه عام درجة الحرارة اليوم أدنى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة بنحو 5-10 درجات في الشمال من السعودية.

وكان أمس تداول مغردي المناطق الشمالية صوراً لتجمد المياه في الجوف والحدود الشمالية خاصة في المناطق البرية .