دوري الثانية : جدة يواصل التميز والشرق متصدر رغم التعادل

تواصلت اليوم مباريات دوري الدرجة الثانية للجولة السابعة بست مباريات حيث خسر فريق الثقبة أمام ضيفه النجمة بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الامير سعود بن جلوي بالراكة فيما فاز العين على الكوكب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب مدينة الملك سعود الرياضية وعلى ملعب الانصار بالمدينة المنورة تعادل فريقا الانصار والشرق بهدفين لكل فريق ، كما تعادل الرياض وسدوس بدون اهداف على استاد الأمير تركي بن عبد العزيز بنادي الرياض ، وفي بقية المباريات فاز فريق البدائع على الجبلين بثلاثة اهداف مقابل هدفين وجدة على أبها بهدفين مقابل هدف .

ووفقا لنتائج هذه الجولة يصبح ترتيب الفرق في المجموعتين على النحو التالي :

المجموعة الأولى :

1 – جدة ( 14 نقطة )

2 – الدرعية ( 13 نقطة )

3 – المزاحمية ( 12 نقطة )

4 – المجزل ( 12 نقطة )

5 – أبها ( 9 نقاط )

6 – الوشم ( 9 نقاط )

7 – الترجي ( 7 نقاط )

8 – حطين ( 7 نقاط )

9 – الصقور ( 6 نقاط )

10 – الصفا ( 5 نقاط )

المجموعة الثانية :

1 – الشرق ( 13 نقطة )

2 – الكوكب ( 11 نقطة )

3 – الجبلين ( 11 نقطة )

4 – سدوس ( 11 نقطة )

5 – الرياض ( 10 نقاط )

6 – الأنصار ( 10 نقاط )

7 – الثقبة ( 9 نقاط )

8 – العين ( 8 نقاط )

9 – البدائع ( 7 نقاط )

10 – النجمة ( 4 نقاط )