بالصور.. إحباط تهريب 286 كيلو من الحشيش وضبط ستة أشخاص في جازان

أحبط رجال حرس الحدود بمنطقة جازان خلال الفترة من ١٨-٢٦ /١٤٣٨/٢ عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر، حيث تم رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة جازان، وتم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف بكل حزم وقوة مما.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي أنه تم القبض على ستة أشخاص من الجنسية الأثيوبية وشخصين من الجنسية اليمنية، وكان مجموع ما قبض عليه ٢٨٦ كيلوجرام من الحشيش المخدر، وقد تم إحالة الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.