 رجوي: لا حل إلا إسقاط نظام الملالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 26 صفر 1438 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2016 ميلاديا

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رجوي: لا حل إلا إسقاط نظام الملالي

رجوي: لا حل إلا إسقاط نظام الملالي
المناطق _وكالات

قالت زعيمة المعارضة الإيرانية في المنفى_ مريم رجوي_ اليوم السبت: إنه لا حل في طهران إلا بإسقاط نظام الملالي، مضيفة أن هذا النظام ارتكب العديد من المجازر داخل وخارج إيران.
وأوضحت خلال كلمتها أمام مؤتمر للمعارضة في باريس الذي يهدف إلى إقامة نظام ديمقراطي في البلاد، أن الشعب الإيراني يتوقع مراجعة الولايات المتحدة لسياستها تجاه إيران والمنطقة، مطالبة واشنطن بإعادة النظر في سياستها تجاه طهران.
وأضافت أن حركة المعارضة في إيران تتصاعد ضد نظام الملالي في العاصمة وفي سائر المدن الإيرانية، ودعت إلى محاسبة المسؤولين الإيرانيين عن جرائمهم بحق الشعب الإيراني.
ولفتت رجوي إلى أن التدخل الإيراني في سوريا والعراق أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، ما ساهم في ظهور تنظيم داعش الإرهابي.

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