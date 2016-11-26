غداً.. “الجزائية” تنظر قضية المتهم بالسخرية من قرار حكومي

تنظر المحكمة الجزائية بالرياض غداً الأحد، لائحة الدعوى المرفوعة من قبل هيئة التحقيق والادعاء، ضد مواطن يبلغ من العمر 30 عاماً ظهر في مقطع مرئي يستهزئ بأحد القرارت الحكومية الأخيرة.

وقالت مصادر : “هيئة التحقيق والادعاء العام وجهت للمتهم تهمة إنتاج وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة، نظراً لتصويره مقطعاً مرئياً بواسطة هاتفه المحمول يتناول فيه أحد القرارات الصادرة من الدولة بأسلوب متهكم وساخر”.

وأضافت: “المدعي العام طلب إثبات ما أسند إلى المتهم والحكم عليه بالعقوبات الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة هاتفه الجوال وإغلاق حسابه في تطبيق سناب شات، استناداً إلى المادة “13” من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وكان “المتهم” قد ظهر في عدة مقاطع عبر تطبيق “سناب شات” ينتقد فيها القرار الصادر بشأن فرض الرسوم السنوية على المحلات التجارية بشكلٍ “غير لائق” ، وهو ما أثار ردود أفعال مجتمعية رافضة لهذا التصرف مع المطالبة بمعاقبته.

وعلى ضوء تجاوزات المتهم رصدت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض الفيديوهات، وألقت القبض على المتهم، وتقررت إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.

وبعد تحقيقات موسعة، تقررت محاكمة المتهم غداً الأحد في المحكمة الجزائية “ج” بالرياض.

ويعتبر المتهم أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وكان قد أطل في عدة فيديوهات كوميدية ينتقد بعضاً من ظواهر المجتمع وعاداته السلبية مما أكسبه قبولاً كبيراً دفع به إلى عالم الشهرة والأضواء وحصد مئات الآلاف من المتابعين، قبل أن يتجه للنيل من سياسة الدولة، والخروج عن الآداب العامة، وقواعد الأخلاق.