 تسجيل أعلى نسبة توطين في تاريخ “القطاع المصرفي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 26 صفر 1438 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2016 ميلاديا

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تسجيل أعلى نسبة توطين في تاريخ “القطاع المصرفي”

تسجيل أعلى نسبة توطين في تاريخ “القطاع المصرفي”
المناطق _متابعات

سجلت نسبة السعودة في القطاع المصرفي أعلى مستوى لها في تاريخ القطاع عند 90.2% بنهاية عام 2015 مقارنة بنسبة بلغت 89.1% في عام 2014، وارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع من 42.4 ألف موظف في عام 2014، إلى نحو 44.7 ألف موظف في نهاية عام 2015 بنسبة نمو بلغت 5.4%.

وفي المقابل، انخفض عدد العاملين غير السعوديين في القطاع المصرفي بنسبة 6.4% عام 2015، كما بلغت نسبة توطين الوظائف للوظائف النسائية في القطاع المصرفي 99.2% بنهاية عام 2015، حيث بلغ عدد العاملات السعوديات 6208 موظفات مقابل 48 موظفة غير سعودية فقط في القطاع المصرفي بنهاية عام 2015.

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