بالفيديو :وفاة مواطن بعد أن جرفته سيول الشهيب بالرياض

أظهر مقطع متداول وفاة أحد المواطنين غرقا بعد أن جرفت السيول بمنطقة الشهيب القريبة من مطار الملك خالد بالرياض سيارته مما حال على فرق الدفاع المدني إنقاذة، إلا بعد أن غرقت كامل السيارة .
وقد تم إخراجه وهو متوفي ، وأظهر المقطع لحظات الجزع من أخ المتوفي .
وكانت مديرية العامة للدفاع المدني قد حذرت المواطنين والمقيمين من الاقتراب من الأودية ومجاري السيول، وطالبتهم في بيان لها بضرورة الابتعاد عن تلك المناطق، وذلك بعد تلقي مركز القيادة والسيطرة تنبيهاً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، بتكوّن سحب رعدية ماطرة، مصحوبة برياح سطحية نشطة.
وجاء في البيان: “على الجميع اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني، من خلال موقعه الإلكتروني على الرابط www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات”.
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