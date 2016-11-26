بالفيديو :وفاة مواطن بعد أن جرفته سيول الشهيب بالرياض

أظهر مقطع متداول وفاة أحد المواطنين غرقا بعد أن جرفت السيول بمنطقة الشهيب القريبة من مطار الملك خالد بالرياض سيارته مما حال على فرق الدفاع المدني إنقاذة، إلا بعد أن غرقت كامل السيارة .

وقد تم إخراجه وهو متوفي ، وأظهر المقطع لحظات الجزع من أخ المتوفي .