 رونالدو يقود الريال للفوز على خيخون بثنائية وزيدان يقترب من كسر رقم ليوبنهاكر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 26 صفر 1438 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2016 ميلاديا

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رونالدو يقود الريال للفوز على خيخون بثنائية وزيدان يقترب من كسر رقم ليوبنهاكر

رونالدو يقود الريال للفوز على خيخون بثنائية وزيدان يقترب من كسر رقم ليوبنهاكر
المناطق_وكالات

عزز ريال مدريد موقعه في صدارة الدوري الأسباني بعدما تغلب على ضيفه سبورتينج خيخون 2 / 1 اليوم السبت في المرحلة الثالثة عشرة من المسابقة.
وتقدم ريال مدريد بهدفين سجلهما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين الخامسة و18 ، وجاء أولهما من ضربة جزاء ، ثم رد سبورتينج خيخون بهدف للاعب كارلوس كارمونا بونيت في الدقيقة 35.
وفي الشوط الثاني استمر مسلسل إهدار الفرص من جانب ريال مدريد وكاد أن يدفع الثمن في الدقيقة 77 عندما حصل خيخون على ضربة جزاء ، لكن دوجي كوب سدد الكرة فوق العارضة ولم تسفر الدقائق الأخيرة عن جديد لتنتهي المباراة بفوز الريال 2 / 1 .
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط أمام غريمه برشلونة صاحب المركز الثاني والذي يحل ضيفا على ريال سوسييداد مساء الأحد ، بينما تجمد رصيد خيخون عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر.

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