قائد جديد لسادس أكبر جيش في العالم

ويعد قائد الجيش من أكثر الشخصيات نفوذا في باكستان بالنظر إلى أن الجيش حكم البلاد على مدى نصف تاريخها، البالغ 69 عاما، منذ استقلالها عن بريطانيا ويتمتع بسلطات واسعة حتى في ظل إدارة حكومات مدنية.

ومن المرجح أن يتولى الجنرال باجوا قيادة سادس أكبر جيوش العالم من حيث عدد الجنود في مراسم تسلم رسمية، الثلاثاء، عندما يتقاعد رسميا الجنرال شريف، الذي لا تربطه صلة قرابة برئيس الوزراء نواز شريف.

ومن المتوقع أن يساعد تعيين باجوا في إعادة الاستقرار للعلاقة بين الجيش والحكومة المدنية في الدولة المسلحة نوويا ويقطنها 190 مليون نسمة.

وعين اللفتنانت جنرال زبير حيات رئيسا لهيئة الأركان المشتركة.

والجنرال شريف (60 عاما) سيصبح أول قائد للجيش يتنحى وقت انتهاء مدة ولايته في أكثر من 20 عاما، إذ حصل العديد من قادة الجيش السابقين على تمديدات لولاياتهم التي تستمر 3 سنوات.