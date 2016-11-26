إنفوغرافيك.. تعرف على أكثر شعوب العالم أكثر ثراء

ووفقا للمؤشر، بلغ متوسط ثروة المواطن السويسري الواحد أكثر من 561 ألف دولار، بينما بلغت ثروة المواطن الآيسلندي البالغ نحو 408 آلاف دولار.

ويلاحظ أن ثروة البريطاني البالغ تراجعت نظرا لتراجع قيمة الجنيه الإسترليني، عقب الاستفتاء على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

ويكشف الإنفوغرافيك المرفق، الذي اعتمد على تقرير الثراء العالمي لعام 2016 الصادر عن “كريدي سويس”، حصة الأفراد البالغين من الثروات، وكذلك حصة الدول من الثروات مقارنة بإجمالي الثروات العالمية.

وهنا تحتل الولايات المتحدة صدارة الدول الأكثر ثراء، وبحصة بلغت 33.2 في المئة، بفارق شاسع عن اليابان التي احتلت المركز الثاني بحصة مقدارها 9.4 في المئة، والصين التي حلت ثالثة وبفارق بسيط عن اليابان (9.1 في المئة).

وكان عدد المليارديرات في العالم قد ارتفع بنسبة 155 في المئة، بينما ازدادت أعداد الأفراد ذوي الثروات الهائلة خلال عام 2016.

