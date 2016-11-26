 رئيس جمهورية الشيشان يصل إلى المنطقة الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 26 صفر 1438 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2016 ميلاديا

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رئيس جمهورية الشيشان يصل إلى المنطقة الشرقية

رئيس جمهورية الشيشان يصل إلى المنطقة الشرقية
المناطق - واس

وصل فخامة الرئيس رمضان بن أحمد قديروف رئيس جمهورية الشيشان مساء اليوم إلى المنطقة الشرقية في زيارة للمملكة.
وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي في الظهران صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية , وصاحب السمو الملكي اللواء الطيار الركن الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي, ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي , والسفير الروسي لدى المملكة أوليغ اوزيروف , ومندوب عن المراسم الملكية , وعدد من المسئولين .

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