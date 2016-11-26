بالفيديو.. الاتحاد يدك مرمى القادسية بثلاثية ويخطف وصافة الدوري

عاد فريق الاتحاد لنغمة الفوز مجدداً بعد الخسارة التي تعرض لها الأسبوع الماضي أمام النصر في دوري جميل وأفقدته صدارة الترتيب بعد أن حقق اليوم فوزاً عريضاً خارج قواعده على مضيفه القادسية بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في ختام مباريات الجولة العاشرة من دوري جميل ووضعت نتيجتها الاتحاد في مركز الوصافة مستفيداً من تعثر منافسه النصر وسقوطه أمس أمام التعاون بهدفين لهدف.

وسجل أهداف الاتحاد كل من فهد المولد عند الدقيقة 6 ومحمود كهرباء عند الدقيقة 34 وأحمد العكايشي عند الدقيقة 74

وأصبح رصيد الاتحاد بهذا الانتصار 22 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر , فيما بقي القادسية في نقاطه الخمس متذيلاً الترتيب.