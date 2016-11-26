إغلاق منتزهين شهيرين بالمدينة أحدهما تعدى على أرض حكومية

أغلقت الجهات المعنية بالمدينة المنورة منتزهين شهيرين يقع أحدهما في الجهة الشرقية والآخر على طريق الهجرة السريع ، وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للرقص والغناء داخل أحد المنتزهين بينما ذكرت مصادر وجود تعد على أرض حكومية للمنتزه الآخر ، وذكر م. محمد سليهم وكيل الأمين للخدمات أن الفرق الرقابية أغلقت مطعما ومنتزها في نطاق بلدية العوالي لافتقارهما للاشتراطات الصحية والنظامية وهي مخالفة المبنى والتجهيزات واشتراطات التخزين ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية وتدني مستوى النظافة العامة والشخصية للعاملين وكذلك مخالفة تداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية.