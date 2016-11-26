إنقاذ مواطن سقط في منطقة جبلية بالمندق

أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان دايس الغامدي قائلا “تبلغنا في تمام الساعه١٧،٥٩مساء هذا اليوم السبت الموافق ١٤٣٨/٢/٢٦عن سقوط شخص في منطقة جبلية وتم مباشرة الحادث من خلال فرق الإنقاذ والإسعاف التابع لإدارة الدفاع المدني بمحافظة المندق وقد وجد المفقود في منطقة جبلية وعرة جدا في صدر الجماجم حيث تم قطع مسافه تقدر بحوالي ٥٠٠متر ومسافة رأسية لموقع الشخص ١٥٠متر تقريبا وفي ظروف جوية صعبة لوجود الضباب الكثيف حيث وجد مواطن يبلغ من العمر ٤٣عام تقريبا وقد تم اسعافه ونقله وتثبيته على النقالة وسحبه بالحبال و تم نقله لمستشفى المندق العام كما تم تسليم الموقع لجهة الاختصاص لا كمام اللازم حيال ذلك ونهيب بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين بعدم الذهاب لتلك المواقع التي تشكل خطوره على الأرواح وعدم المجازفة بالنزول لمواقع الصدر خاصة هذه الايام والتي تمتاز بالتقلبات الجوية والضباب الكثيف والبرودة العالية متمنين للجميع السلامة الدائمة

كما صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة، عماد منسي الزهراني، أنه تلقت عمليات الهيئة بالمنطقة بلاغاً عند الساعة 6:04 مساء اليوم السبت يفيد بتعرض شخص لعدة إصابات جراء سقوطه من مرتفع جبلي بشفا الجماجم بمحافظة المندق، حيث جرى على الفور توجيه الفرق الإسعافية للموقع المحدد.