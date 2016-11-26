 مقتل امرأة وإصابة أربعة بينهم 3 أطفال في قصف الانقلابيين حياً سكنيًا بتعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 27 صفر 1438 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. لحظة هروب اللاعبين والحكم من مباراة بالأحساء بسبب “عاصفة ممطرة” (فيديو) رغم افتتاحها مؤخرا.. “الأمطار” تغرق الصالة الخامسة بمطار الرياض ماجد عبدالله يتحالف مع مستثمرين لشراء النصر أمانة “المدينة”: مأكولات بائعة الشاي “مجهولة” قد تسبب تسمما غذائيا “الخطوط الحديدية” تعلن عن وظائف فنية شاغرة في الرياض دراسة : المنتجات البديلة للسكر تأتي بنتائج عكسية الشيخ حسين بن عقران إلى رحمة الله تعالى ملك السويد يكرم تعليم الطائف بدرع التميز في “رسل السلام” مقتل امرأة وإصابة أربعة بينهم 3 أطفال في قصف الانقلابيين حياً سكنيًا بتعز إنقاذ مواطن سقط في منطقة جبلية بالمندق ماذا قال ترامب عن رحيل كاسترو ؟ ليست عمل إرهابي بالشرقية.. هذة هي حقيقة صور حادث الدورية

مقتل امرأة وإصابة أربعة بينهم 3 أطفال في قصف الانقلابيين حياً سكنيًا بتعز

مقتل امرأة وإصابة أربعة بينهم 3 أطفال في قصف الانقلابيين حياً سكنيًا بتعز
المناطق - واس

قتلت امرأة وأصيب 4 آخرون بجروح اليوم في قصف عشوائي شنته ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية على أحياء سكنية غربي مدنية تعز وسط اليمن.
وقالت قيادة محور تعز في بيان لها إن امراة قتلت وأصيب 4 آخرون بينهم 3 أطفال جراء سقوط قذيفة هاون أطلقتها الميليشيا الانقلابية على منزل في حي “بئر باشا” غرب المدينة.
ووفقاً لوكالة (سبأ) الرسمية، فإن الميليشيا الانقلابية تواصل قصفها العشوائي على عدد من القرى والأحياء السكنية بتعز بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مستهدفة المدنيين والمنازل والمرافق الصحية والتعليمية.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>