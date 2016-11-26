مقتل امرأة وإصابة أربعة بينهم 3 أطفال في قصف الانقلابيين حياً سكنيًا بتعز

قتلت امرأة وأصيب 4 آخرون بجروح اليوم في قصف عشوائي شنته ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية على أحياء سكنية غربي مدنية تعز وسط اليمن.

وقالت قيادة محور تعز في بيان لها إن امراة قتلت وأصيب 4 آخرون بينهم 3 أطفال جراء سقوط قذيفة هاون أطلقتها الميليشيا الانقلابية على منزل في حي “بئر باشا” غرب المدينة.

ووفقاً لوكالة (سبأ) الرسمية، فإن الميليشيا الانقلابية تواصل قصفها العشوائي على عدد من القرى والأحياء السكنية بتعز بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مستهدفة المدنيين والمنازل والمرافق الصحية والتعليمية.