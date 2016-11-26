 ملك السويد يكرم تعليم الطائف بدرع التميز في “رسل السلام” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 27 صفر 1438 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2016 ميلاديا

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ملك السويد يكرم تعليم الطائف بدرع التميز في “رسل السلام”

ملك السويد يكرم تعليم الطائف بدرع التميز في “رسل السلام”
المناطق_عادل الزهراني
كرم فخامة ملك السويد كارل جوستاف الرئيس الفخري للصندوق الكشفي العالمي كشافة الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف  على تحقيقها درع التميز في أفضل عدد للمسجلين في مشاريع رسل السلام لعام 2016 ، وذلك خلال زيارة فخامته لمعسكر رسل السلام الكشفي بالرياض بحضور معالي وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور أحمد العيسى ونائب رئيس الجمعية الدكتور عبد الله الفهد ،  وتسلم مشرف النشاط الكشفي بالطائف خالد الثقفي درع التميز وشهادة شكر نظير جهود كشافة الطائف في “رسل السلام”. من جهته عبر المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني عن سعادته بهذا الانجاز والذي يأتي امتداداً لما حققته الإدارة من إنجازات في مختلف المجالات ، وقدم الدكتور الشمراني شكره وتقديره لإدارة النشاط الطلابي على جهودها المبذولة وما حققته من تميز في مجال النشاط الكشفي.

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