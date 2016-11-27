 شاهد.. لحظة هروب اللاعبين والحكم من مباراة بالأحساء بسبب “عاصفة ممطرة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 27 صفر 1438 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2016 ميلاديا

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شاهد.. لحظة هروب اللاعبين والحكم من مباراة بالأحساء بسبب “عاصفة ممطرة”

المناطق - الرياض

دهمت عاصفة ممطرة مصاحبة لرياح شديدة، مباراة الجيل ونجران، أجبرت اللاعبين والحكام على مغادرة ملعب المباراة.

وأظهر مقطع مصور فيديو، اللاعبين والحكام يهربون من ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء بسبب شدة الرياح والأمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقّعت في تقريرها أمس، استمرار هطول الأمطار تتخللها سحب رعدية على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الباحة، عسير، جازان ومكة المكرمة تشمل المرتفعات والأجزاء الساحلية الجنوبية منها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

كما توقعت تكون الضباب على المنطقتين الشرقية والوسطى وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية ليلاً .

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