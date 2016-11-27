لليوم الخامس.. حرائق إسرائيل تمتد إلى الضفة الغربية وتلتهم عشرات المستوطنات

امتدت الحرائق الاستثنائية التي تشهدها سلطة الاحتلال الإسرائيلي وأدت إلى أضرار جسيمة، إلى المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة حيث تم إخلاء إحداها، بحسب الشرطة. وتشهد إسرائيل منذ خمسة أيام عشرات الحرائق تغذيها رياح قوية وجفاف.

وأخلى ألف من مستوطني “هلاميش” قرب رام الله أماكنهم ودمرت أو تضررت 45 وحدة استيطانية بالنيران، بحسب متحدثة باسم الشرطة الإحتلال.

كما اندلعت حرائق في مستوطنات دوليف وألفي مناشه وكارني شومرون في الضفة الغربية المحتلة، لكن من دون إخلاء مستوطنيها.

وواصلت طائرات إسرائيلية وأجنبية (اذربيجانية وروسية واسبانية وكندية وتركية ومصرية ويونانية وكرواتية) السبت محاولات إخماد النيران في مختلف المناطق المتضررة وخصوصاً مستوطنة ناتاف قرب القدس.