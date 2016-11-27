 لسبب قد يتعرض له كثيرون .. مئات الأورام تغطي وجه وجسد هذا الفتى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 27 صفر 1438 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

الدفاع المدني ينقذ 3 متنزهين من الجنسية البريطانية في وادي لجب بالريث الشاعر “البراق” مُرحبا بالملك سلمان: مرحبا باللي رعـد وأبـرق شـمال قــبل لا تسكـت رعـوده فـي الجنـوب لذّة الحب بالشيّ القليل إيران الإرهابية: نتجه لإنشاء قواعد بحرية في سواحل سوريا واليمن شاهد.. هكذا ظهرت “قذارة” اسرائيل أمام العالم مسؤول بحريني: الاتحاد الخليجي قد يتم دون عُمان لسبب قد يتعرض له كثيرون .. مئات الأورام تغطي وجه وجسد هذا الفتى لليوم الخامس.. حرائق إسرائيل تمتد إلى الضفة الغربية وتلتهم عشرات المستوطنات شاهد.. لحظة هروب اللاعبين والحكم من مباراة بالأحساء بسبب “عاصفة ممطرة” (فيديو) رغم افتتاحها مؤخرا.. “الأمطار” تغرق الصالة الخامسة بمطار الرياض ماجد عبدالله يتحالف مع مستثمرين لشراء النصر أمانة “المدينة”: مأكولات بائعة الشاي “مجهولة” قد تسبب تسمما غذائيا

لسبب قد يتعرض له كثيرون .. مئات الأورام تغطي وجه وجسد هذا الفتى

لسبب قد يتعرض له كثيرون .. مئات الأورام تغطي وجه وجسد هذا الفتى
المناطق - وكالات:

بعد أن وصف له طبيب علاجاً خاطئاً عندما كان بعمر 5 سنوات، بات فتى مراهق في الهند يعاني من حالة مرضية نادرة حرمته من ارتياد المدرسة أو اللعب مع أصدقائه، بسبب مئات الأورام التي تغطي وجهه وجسده وجعلته منبوذاً في المجتمع.

ويعيش ميثون شاوهان (16 عاماً) حياة منعزلة، بسسب حالته الغريبة، حيث يقضي معظم أوقاته داخل المنزل، بسبب الأورام التي جعلت الآخرين ينفرون منه، ويطلقون عليه لقب “الفتى الشبح” بسبب مظهره، ولم يكن قادراً على ارتياد المدرسة، حيث يهرب باقي الأطفال منه بمجرد أن تقع أنظارهم عليه.

ويقول ميثون الذي يعتقد أنه مصاب بلعنة: “لقد هجرني جميع أصدقائي بسبب مظهري الغريب، والذي حرمني من الذهاب إلى المدرسة، أو مجرد التجول في القرية”.

وتقول عائلة ميثون إن الأورام انتشرت في جسده، ونمت الأورام حول وجهه لدرجة أنه أصبح يعاني عند تناول الطعام والرؤية وحتى التنفس، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وشخّص الدكتور أشويني داش، إصابته بمتلازمة الورم العصبي الليفي، وهو اضطراب وراثي نادر يتسبب بأورام تنمو على طول الأعصاب.

ولا يوجد علاج معروف لهذا المرض الذي يصيب واحداً من أصل 33 ألف شخص حول العالم، لكن الأطباء يعتقدون أن بالإمكان علاج ميثون، أو على الأقل إجراء عملية جراحية للتخلص من الأورام المحيطة بوجهه والتي تهدد حياته.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>