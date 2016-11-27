(فيديو) حاول إلحاق الأذى بخصمه .. فدهس شقيقه بالسيارة

انتهى شجار في ولاية فلوريد بين شقيقين ورجل اتهماه بأنه حاول أن يتجاوزهما بسيارته بشكل غير متوقع، عندما حاول أحد الشقيقن أن يدهس الخصم بسيارته، لكنه أصاب شقيقه بدلاً من ذلك.

وفي مقطع الفيديو الذي صورته كاميرات المراقبة في موقف للسيارات غرب بالم بيتش بولاية فلوريدا، يظهر ديفيد تورش وهو يتشاجر مع الشقيقين إلمر غونزاليس ورودي غونزاليس، حيث راح ديفيد يتعارك مع رودي قبل أن يسقطه أرضاً، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وعاد رودي ليثأر لنفسه، وراح يلوح بهراوة ليضرب بها ديفيد، لكن الأخير حاول أن يتجنب الصدام معه، قبل أن يتدخل إلمر بطريقة غير متوقعة، حيث صعد خلف مقود سيارته، وحاول أن يعكسها ليدهس ديفيد.

إلا أن الأمور سارت بعكس ما كان يشتهي إلمر، فبدلاً من أن يلحق الأذى بديفد، وجد نفسه يدهس شقيقه ويلقي به على الأرض فاقداً الوعي، وسط صراخ الأشخاص الذين كانوا شاهدين على الواقعة.