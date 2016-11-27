 الدفاع المدني ينقذ 3 متنزهين من الجنسية البريطانية في وادي لجب بالريث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 27 صفر 1438 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2016 ميلاديا

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الدفاع المدني ينقذ 3 متنزهين من الجنسية البريطانية في وادي لجب بالريث

الدفاع المدني ينقذ 3 متنزهين من الجنسية البريطانية في وادي لجب بالريث
جازان - المناطق :

تسبب ارتفاع منسوب السيول اليوم في احتجاز عددا من المتنزهين من الجنسية البريطانية في وادي لجب بمحافظة الريث في الجانب الاخر من الوادي عقب تركهم مركبتهم بالوادي أثر ارتفاع منسوب مياه الامطار والسيول عقب هطول الامطار وجريان الوادي .
وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني بأنه أثناء توجه دوريات السلامة التابعة للدفاع المدني بمحافظة الريث مساء أمس للأودية والشعاب لرصد المخاطر المحتملة من هطول الامطار وجريان السيول قامت بإخراج متنزهين بوادي لجب اثناء هطول الامطار تحسبا لجريان الوادي ولوحظ وجود مركبة في الوادي ولا يوجد بها اي شخص وتم تمشيط الوادي لأكثر من نصف ساعة وهطلت الامطار بغزارة وارتفع منسوب السيول الى ان عثر على ثلاثة أشخاص محتجزين في الجانب الآخر من الوادي.

وتمكنت الفرق من انقاذ شخصين وبقي الثالث في مكان آمن الى أن تم انقاذه بواسطة طوق نجاة السيول وحبال الانقاذ وبقيت فرقة الانقاذ الى أن قل منسوب السيول وقامت على فتح الوادي بواسطة الشيول واخراج الفرقة دون اي اصابات مشيرا الى انهم من الجنسية البريطانية وباشر الهلال الاحمر الموقع للكشف عليهم والاطمئنان على سلامتهم وتم سحب المركبة من الوادي بعد ان جرفتها السيول من موقعها وتسليم الموقع للمرور لاكمال اللازم عن طريقهم.

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