 ألمانيا: إلغاء 2892 رحلة بسبب إضراب الطيارين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 27 صفر 1438 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2016 ميلاديا

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ألمانيا: إلغاء 2892 رحلة بسبب إضراب الطيارين

ألمانيا: إلغاء 2892 رحلة بسبب إضراب الطيارين
المناطق_وكالات

تسبب إضراب طياري شركة الطيران الألمانية “لوفتهانزا” في إلغاء نحو 2892 رحلة على مدى الأيام الأربعة للإضراب الذي بدأ الأربعاء الماضي وانتهى أمس السبت.

وأشارت الشركة في بيان لها البارحة أن الرحلات الداخلية والأوروبية كانت الأشد تضرراً من الإضراب، في حين استهدف الإضراب يوم السبت، الرحلات الطويلة بشكل أساسي.

وكانت نقابة الطيارين “كوكبيت” في ألمانيا رفضت العرض الأخير الذي طرحته شركة “لوفتهانزا” العملاقة لتسوية الخلاف مع الطيارين بشأن زيادة الأجور وإنهاء الإضراب.

وأعلنت الشركة عن إمكانية حدوث بعض الإلغاءات في حركة تشغيل الطيران اليوم الأحد، رغم انتهاء إضراب الطيارين أمس.

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