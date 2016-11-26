 هيئة الأرصاد تنبه لتوقع هطول أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 27 صفر 1438 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2016 ميلاديا

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هيئة الأرصاد تنبه لتوقع هطول أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم

هيئة الأرصاد تنبه لتوقع هطول أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم
المناطق_عسير
نبهت الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة عن توقع استمرار الرياح النشطة المصحوبة بسحب رعدية بدأت من الساعة  التاسعة من صباح اليوم الاحد وتستمر حتى الساعة  الثامنة مساء وهي عبارة عن تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد يتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية .
 وحث المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي جميع المواطنين والمقيمين بضرورة إتباع إرشادات  وتعليمات الدفاع المدني من خلال www.998.gov.sa بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للإطلاع على جميع اﻻرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .
كما شدد في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول  وتجنب النزول إليها أثناء هطول
الأمطار وجريان السيول؛
وعدم استخدام الهواتف النقالة عند هطول الامطار لما يصحبها عادة من ظاهرة البرق والرعد خصوصاً بالمواقع المرتفعه لقدرة هذه الأجهزة على جذب الشحنات الكهربائية الأمر الذي قد يؤدي للإصابة أو الوفاة نتيجة الصعق لا سمح الله.

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