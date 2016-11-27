 450 مادة توعوية في معرض “الأمن الفكري والجرائم المعلوماتية” ببحرة تستهدف 383 طالباً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 27 صفر 1438 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2016 ميلاديا

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450 مادة توعوية في معرض “الأمن الفكري والجرائم المعلوماتية” ببحرة تستهدف 383 طالباً

450 مادة توعوية في معرض “الأمن الفكري والجرائم المعلوماتية” ببحرة تستهدف 383 طالباً
المناطق_عادل الزهراني
نفذت ثانوية ابن حزم بمكتب التعليم بمحافظة بحرة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وبالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معرضاً توعوياً حول الامن الفكري، السحر، الجرائم المعلوماتية، حيث بلغ عدد المواد التوعوية 450 مادة توعوية.

واستهدف المعرض 383 طالباً برفقة قائد المدرسة الأستاذ سعد زبين المطيري ومعلمي المدرسة حيث لاقى المعرض إقبالاً من معلمي وطلاب المدرسة وتفاعلاً رائعاً.
وفي ختام المعرض تم تقديم الشكر والتقدير من قبل قائد المدرسة لأعضاء هيئة ال امر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بحرة على ما قدموه ومما أسهموا به في تفعيل المعرض.

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