 أعواد الثقاب تتسبب فى وفاة طفل بمكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 27 صفر 1438 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2016 ميلاديا

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أعواد الثقاب تتسبب فى وفاة طفل بمكة

أعواد الثقاب تتسبب فى وفاة طفل بمكة
المناطق_عادل الزهراني
وقع  اشتعال للنار في منزل بشارع الستين وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة نوم اطفال بشقة بالدور الثاني من عمارة مكونه من ستة ادوار صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي اوضح ان الحادث نجم عنه وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات واصابة ثلاثة اشخاص من ساكني الشقة المحترقة  وقد باشر فريق التحقيق بالادارة الحادث الذي اتضح انه ناجم عن عبث احد أطفال مستأجر الشقة بأعواد الثقاب بعيد عن اعين الوالدين ادى لحدوث الحريق ويهيب الدفاع المدني بضرورة مراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم وابعاد اي مصادر للاشتعال عن متناول ايديهم  وقد تم تسليم الموقع للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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