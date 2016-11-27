الأمير محمد بن ناصر يرعى حفل بيهانس جازان

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء أمس ، حفل “بيهانس جازان لعرض الأعمال الإبداعية ” الذي ينظمه عدد من أبناء وبنات المنطقة، بالتعاون مع مجلس شباب منطقة جازان، وذلك بفندق راديسون بلو في جازان.

وتجول سموه في المعرض الفني الذي يشارك فيه الشباب والشابات المبدعون والمهتمون في المجالات الفنية بجميع أنواعها التي تنفذ ضمن الفعاليات العالمية، واستمع إلى شرح من المشاركين والمشاركات عن مختلف الأعمال من الرسم والتصوير والتصاميم الفنية والأعمال الإبداعية المتنوعة التي تبرز مواهب أبناء المنطقة وتقدم تميزهم الفني.

إثر ذلك أُقيم حفل فني شمل فقرة وطنية بعنوان ” دام عزّك ” وفقرات فنية متنوعة .

وكرّم سمو أمير منطقة جازان في ختام الحفل المتعاونين والداعمين لفعاليات بيهانس جازان.