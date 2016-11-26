تناول الجزر واللفت والبطاطا الحلوة لفوائدها الخاصة بنشاط الدماغ

كشفت دراسة علمية حديثة والتي أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن تناول الجزر واللفت والبطاطا الحلوة قد يمنع الخرف عند كبار السن.

وأوضح الباحثون فى الدراسة المنشورة مؤخراً عبر صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أن أولئك الذين لديهم مستويات مرتفعة من “الكاروتينات” فى نظامهم الغذائي لديهم قوة فى إنجاز المهام المرتبطة بالذاكرة.

واستخدم الباحثون من جامعة جورجيا تكنولوجيا التصوير بالرنين المغناطيسي لمعرفة كيف مستويات الكاروتينات تؤثر على نشاط الدماغ، حيث قاموا بقياس نشاط الدماغ لأكثر من 40 شخص من البالغين ما بين 65 و 86 سنة.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من “اللوتين” و”زياكسانثين” التى تعتبر من الكاروتينات لا يتطلبون الكثير من نشاط الدماغ لإكمال المهام المطلوبة منهم.