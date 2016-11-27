 وزارة الدفاع تعلن فتح باب القبول في قوة الصواريخ الاستراتيجية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 27 صفر 1438 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2016 ميلاديا

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وزارة الدفاع تعلن فتح باب القبول في قوة الصواريخ الاستراتيجية

وزارة الدفاع تعلن فتح باب القبول في قوة الصواريخ الاستراتيجية

أعلنت قوة الصواريخ الاستراتيجية عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الكليات التقنية أو ما يعادلها وخريجي دبلومات المعاهد الفنية.

وأفادت قوة الصواريخ الاستراتيجية بأن يشترط على المتقدم بعض الشروط، وهي كالتالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
– ان لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (30) عاماً حسب بطاقة الهوية الوطنية وقت التقديم.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.
– أن لا يكون مطرود من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب.
– أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له العمل على نظام الخدمة العسكرية وأن لا يكون متزوجا من غير سعودية.
– ألا يقل طول المتقدم عن (160 سم ) وأن يكون الوزن متناسبا مع الطول حسب اللائحة الطبية.
– أن يكون المتقدم حاصل على: (الشهادة الجامعية، الكلية التقنية أو المعاهد الفنية، ثانوية طبيعي وشرعي بتقدير جيد فأعلى خريج هذا العام أو الاربعة أعوام السابقة).
– أن يجتاز اجراءات القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة وأن يكون لائقا طبيا للخدمة العسكرية.
– ستتم المفاضلة بين المتقدمين على أساس الشهادات أو التقديرات العلمية كما أن عملية التسجيل لا تعنى قبول الطلب بصفة نهائية.

وأفادت بأن التقديم متاح حالياً عن طريق بوابة التسجيل لقوة الصواريخ الاستراتيجية على الرابط، اعتباراً من اليوم الأحد 1438/2/27هـ حتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق 1438/3/9هـ، علماً بأنه لن يتم النظر في أي طلب غير مستوفي الشروط وسيتم استبعاد من يثبت عدم دقته بإدخال بياناته، كما سيتم إعلان أرقام المقبولين مبدئيا عن طريق الموقع الإلكتروني على نفس الرابط وعبر رسائل الجوال (SMS).

تفاصيل أكثر هنا

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