 مصرع 5 جراء تحطم مروحية إيرانية في بحر قزوين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 27 صفر 1438 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

الأسهم المحلية تغلق مرتفعة 47 نقطة عند مستوى 6843.78 نقطة أمير الباحة يرأس جلسات مجلس المنطقة ويستقبل المسؤولين والمواطنين جامعة الباحة تشارك في اللقاء السنوي الأول لمنسوبي أندية نزاهة بالمؤسسات التعليمية بالرياض فيديو مؤثر.. صرخات أخ لحظة انتشال شقيقه الغارق في سيول الرياض الرئيس اليمني: انفراج أزمة السيولة النقدية في ‏القريب العاجل أمير الباحة يستقبل المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز شاهد.. نقل لاعب مصاب بسيارة “وانيت” في الأحساء الأمم المتحدة: نصف مليون طفل محاصرون دون مساعدات في سوريا مصرع 5 جراء تحطم مروحية إيرانية في بحر قزوين أمير عسير يتسلم دعم مالياً من الثميري عقب تعرضه لإطلاق نار.. أمير عسير يستقبل رئيس مركز الأمواه ويطمأن على صحته إطلاق أول بنك رقمي في الإمارات

مصرع 5 جراء تحطم مروحية إيرانية في بحر قزوين

مصرع 5 جراء تحطم مروحية إيرانية في بحر قزوين
المناطق_وكالات

قتل 5 أشخاص الأحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني إثر سقوط مروحية إسعاف تابعة لوزارة النفط الإيرانية فوق بحر قزوين شمال إيران.

وأعلن قائم مقام مدينة بهشهر (شمال ايران) سيد خالق سجادي، عن سقوط مروحیة تابعة لشركة النفط في بحر قزوین، “إن المروحية توجهت إلى منصة أمير كبير النفطية لنقل جرحى، وتحطمت خلال عودتها من المنصة”، وأشار إلى أن التحقيق جار لمعرفة أسباب الحادث.

من جهتها أشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن ركاب الطائرة هم خمسة أشخاص لقوا حتفهم وعثر على أربع جثث وما زال البحث متواصلا عن الجثة الخامسة.

وبحسب موقع وزارة النفط فإن المروحية كانت في مهمة لنقل أحد موظفي شركة خزر النفطية إثر تعرضه لنوبة قلبية وسقطت فور تحليقها مباشرة.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>