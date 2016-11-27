مصرع 5 جراء تحطم مروحية إيرانية في بحر قزوين

قتل 5 أشخاص الأحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني إثر سقوط مروحية إسعاف تابعة لوزارة النفط الإيرانية فوق بحر قزوين شمال إيران.

وأعلن قائم مقام مدينة بهشهر (شمال ايران) سيد خالق سجادي، عن سقوط مروحیة تابعة لشركة النفط في بحر قزوین، “إن المروحية توجهت إلى منصة أمير كبير النفطية لنقل جرحى، وتحطمت خلال عودتها من المنصة”، وأشار إلى أن التحقيق جار لمعرفة أسباب الحادث.

من جهتها أشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن ركاب الطائرة هم خمسة أشخاص لقوا حتفهم وعثر على أربع جثث وما زال البحث متواصلا عن الجثة الخامسة.

وبحسب موقع وزارة النفط فإن المروحية كانت في مهمة لنقل أحد موظفي شركة خزر النفطية إثر تعرضه لنوبة قلبية وسقطت فور تحليقها مباشرة.