 شاهد.. نقل لاعب مصاب بسيارة “وانيت” في الأحساء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 27 صفر 1438 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2016 ميلاديا

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شاهد.. نقل لاعب مصاب بسيارة “وانيت” في الأحساء

شاهد.. نقل لاعب مصاب بسيارة “وانيت” في الأحساء
المناطق_الأحساء

قد نرى طرق إخلاء غريبة للاعبين مصابين في ملاعب العالم، لكن ما حدث في مباراة الأحساء بدوري الدرجة الثالثة بالسعودية قد يكون الأطرف على الإطلاق، حيث اضطر الجهاز الطبي في لقاء فريقي الطرف والعيون، الذي أقيم السبت، إلى نقل أحد اللاعبين إلى المستشفى في سيارة النادي من نوع “وانيت”.

وأظهر الفيديو أنه عند إصابة اللاعب، غابت سيارة الإسعاف عن التواجد في ملعب المباراة، في حين طالت مدة علاج اللاعب المصاب في أرضية الملعب إلى 10 دقائق، ما اضطر الجهاز الطبي عندها إلى الاستعانة بسيارة “وانيت” للإسراع بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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