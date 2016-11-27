 أمير الباحة يستقبل المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 27 صفر 1438 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

اليمن: ضبط 352 كغم من المخدرات متوجهة للانقلابيين في صنعاء الأسهم المحلية تغلق مرتفعة 47 نقطة عند مستوى 6843.78 نقطة أمير الباحة يرأس جلسات مجلس المنطقة ويستقبل المسؤولين والمواطنين جامعة الباحة تشارك في اللقاء السنوي الأول لمنسوبي أندية نزاهة بالمؤسسات التعليمية بالرياض فيديو مؤثر.. صرخات أخ لحظة انتشال شقيقه الغارق في سيول الرياض الرئيس اليمني: انفراج أزمة السيولة النقدية في ‏القريب العاجل أمير الباحة يستقبل المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز شاهد.. نقل لاعب مصاب بسيارة “وانيت” في الأحساء الأمم المتحدة: نصف مليون طفل محاصرون دون مساعدات في سوريا مصرع 5 جراء تحطم مروحية إيرانية في بحر قزوين أمير عسير يتسلم دعم مالياً من الثميري عقب تعرضه لإطلاق نار.. أمير عسير يستقبل رئيس مركز الأمواه ويطمأن على صحته

أمير الباحة يستقبل المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز

أمير الباحة يستقبل المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز
المناطق-عبدالرحمن سفر
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود العزيز أمير منطقة الباحة ، في مكتبه بالإمارة اليوم الدكتور / أحمد النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.والذي يقدم عدد من المحاضرات وورش العمل بالتعاون مع مركز الامير مشاري للجودة وتحسين الاداء بالمنطقة .
حيث رحب سموه بالدكتور النصيرات بالمنطقة متمنا له التوفيق فيما يقدم من دورات وخبرات في مجال التميز والجودة منوها سموه بما يقوم به المركز من استقطاب للخبرات المتميزه لدعم برامج الجودة وتحسين الاداء في كافة القطاعات بالمنطقة معبرا عن شكره للدكتور النصيرات على ماقدمه من برامج خلال تواجده بالمنطقة .
وفي ختام الاستقبال تسلم سموه من الدكتور النصيرات هدية تذكارية من المجلس التنفيذي لبرنامج دبي للاداء الحكومي المتميز . كما قدم سموه هديه للضيف من مركز الامير مشاري للجودة وتحسين الاداء
حضر الاستقبال وكيل امارة المنطقة الدكتور حامد بن مالح الشمري ومدير مركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء الدكتور بندر بن حمدان الزهران ومدير عام مكتب سمو امير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والاعلام بإمارة المنطقة خضر بن عبدالرحمن الغامدي .
unnamed (10)

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>