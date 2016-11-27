أمير الباحة يستقبل المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود العزيز أمير منطقة الباحة ، في مكتبه بالإمارة اليوم الدكتور / أحمد النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.والذي يقدم عدد من المحاضرات وورش العمل بالتعاون مع مركز الامير مشاري للجودة وتحسين الاداء بالمنطقة .

حيث رحب سموه بالدكتور النصيرات بالمنطقة متمنا له التوفيق فيما يقدم من دورات وخبرات في مجال التميز والجودة منوها سموه بما يقوم به المركز من استقطاب للخبرات المتميزه لدعم برامج الجودة وتحسين الاداء في كافة القطاعات بالمنطقة معبرا عن شكره للدكتور النصيرات على ماقدمه من برامج خلال تواجده بالمنطقة .

وفي ختام الاستقبال تسلم سموه من الدكتور النصيرات هدية تذكارية من المجلس التنفيذي لبرنامج دبي للاداء الحكومي المتميز . كما قدم سموه هديه للضيف من مركز الامير مشاري للجودة وتحسين الاداء