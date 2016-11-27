 فيديو مؤثر.. صرخات أخ لحظة انتشال شقيقه الغارق في سيول الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 27 صفر 1438 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2016 ميلاديا

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فيديو مؤثر.. صرخات أخ لحظة انتشال شقيقه الغارق في سيول الرياض

فيديو مؤثر.. صرخات أخ لحظة انتشال شقيقه الغارق في سيول الرياض
المناطق_الرياض

وسط صيحات أخيه المكلوم، انتشلت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني، جثمان شاب غرقت سيارته في مجرى سيل قرب مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فرق الدفاع المدني وهي تنتشل الجثمان، بعدما نجحت في كسر زجاج السيارة وإخراج الجثة، وسط صرخات مؤلمة من أخيه المتواجد في المكان.

يذكر أن مديرية الدفاع المدني، دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والتنبه للتقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المملكة، والتي تشهد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق.

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