 جامعة الباحة تشارك في اللقاء السنوي الأول لمنسوبي أندية نزاهة بالمؤسسات التعليمية بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 27 صفر 1438 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2016 ميلاديا

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جامعة الباحة تشارك في اللقاء السنوي الأول لمنسوبي أندية نزاهة بالمؤسسات التعليمية بالرياض

جامعة الباحة تشارك في اللقاء السنوي الأول لمنسوبي أندية نزاهة بالمؤسسات التعليمية بالرياض
المناطق-عبدالرحمن سفر

شارك وفد من جامعة الباحة  في اللقاء السنوي الاول لاندية نزاهة بالجامعات والكليات السعودية يومي الأربعاء والخميس 23_ 24 صفر 1438هـ، والذي استضافته جامعة الملك سعود بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) تحت شعار “أندية نزاهة .. الابتكار والتجديد”.

وبدأ اللقاء السنوي الأول لمنسوبي أندية نزاهة بالمؤسسات التعليمية على جلستين الأولى بعنوان “استعراض تجارب أندية نزاهة ودورها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد”، أما الجلسة الثانية فقد حملت عنوان “آليات تطويرية لأندية نزاهة الابتكار والتجديد”، الجدير أن وفد جامعة الباحة المشارك ضم مشرف نادي نزاهة بالجامعة الاستاذ علي بن محمد الحجاج، ووجه الوفد المشارك شكره الموصول لجامعة الملك سعود لتبنيها هذا اللقاء وكذك الشكر للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة).

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