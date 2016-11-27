 أمير الباحة يرأس جلسات مجلس المنطقة ويستقبل المسؤولين والمواطنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 27 صفر 1438 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2016 ميلاديا

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أمير الباحة يرأس جلسات مجلس المنطقة ويستقبل المسؤولين والمواطنين

أمير الباحة يرأس جلسات مجلس المنطقة ويستقبل المسؤولين والمواطنين
المناطق-عبدالرحمن سفر
  يرأس صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة  غداً الاثنين جلسات مجلس المنطقة في دورته “88” الثالثة لهذا العام بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة .
 وأفاد أمين عام مجلس منطقة الباحة نايف بن عبدالله الغامدي أنه سيتم عقد خمس جلسات تستمر لمدة ثلاثة أيام مشيراً إلى أن الجلسة الأولى والافتتاحية تتضمن كلمة لأمير المنطقة، فيما يطلع مجلس المنطقة من قبل أمين عام المجلس على أهم القرارات التي صدرت من مجلس المنطقة في الدورة السابعة والثمانين ” الثانية ” للعام المالي 1437ـ1438هـ وماذا تم بشأنها و اطلاع مجلس المنطقة من قبل مدراء الادارات الخدمية عن حالة المشاريع التي تنفذ في المنطقة من حيث صرف الاستحقاق او التوقف او استئناف العمل بالاضافة الى اطلاع المجلس على محضر لجنة التنسيق والمتابعة في دورته الثانية والعشرين للعام المالي 1437ـ1438هـ .
وأضاف، أنه سيتم خلال الجلسة الثانية مناقشة محضر لجنة الخدمات الصحية والبيئية ومناقشة محضر لجنة الخدمات والمرافق العامة .
وأشار “الغامدي” إلى أن الجلسة الثالثة والرابعة ستناقش في طياتها محاضر لجنة التنمية الزراعية وتطوير الغابات ولجنة التعليم والثقافة والشباب ولجنة التنمية الإجتماعية والأسرية ولجنة التنمية الإقتصادية والسياحية ولجنة التنمية الإدارية والقوى العاملة .
 وبين أمين عام مجلس منطقة الباحة، أن الجلسة الخامسة  والاخيرة والتي ستخصص لمناقشة القرارات والتوصيات التي اعدت من قبل الامانة العامة لمجلس المنطقة في محضر الجلسات وفق ما ورد في تقارير ومحاضر اللجان التي تم استعراضها في جلسات دورة المجلس الحالية .
من جهه أخرى، يستقبل سمو أمير منطقة الباحة، مساء غد الاثنين، المسؤولين والمحافظين ومشايخ القبائل والمواطنين؛ وذلك بقصر البريدة بمدينة الباحة.
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بإمارة المنطقة خضر بن عبدالرحمن الغامدي أن استقبال سموه يأتي جرياً على عادته من كل أسبوع؛ للالتقاء بالمسؤولين والمشايخ والأهالي؛ من أجل التباحث حول ما يُهم المنطقة وأهلها، بعدها يُشرف الجميع مأدبة العشاء.

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