 الأسهم المحلية تغلق مرتفعة 47 نقطة عند مستوى 6843.78 نقطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 27 صفر 1438 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2016 ميلاديا

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الأسهم المحلية تغلق مرتفعة 47 نقطة عند مستوى 6843.78 نقطة

الأسهم المحلية تغلق مرتفعة 47 نقطة عند مستوى 6843.78 نقطة
المناطق - واس

أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم مرتفعاً 47.03 نقطة ليقفل عند مستوى 6843.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليار ريال .

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 245 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 41 شركات على تراجع .

وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية, والمصافي, وتْشب العربية للتأمين, ووفرة للصناعة والتنمية, وفيبكو الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات ينساب, ومعدنية, والدرع العربي, وشاكر, والأهلي للتكافل, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 1.14 % .

وكانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية, وزين السعودية, والصحراء, هي الأكثر نشاطا بالكمية, فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وسابك, والإتصالات السعودية, والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة .

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