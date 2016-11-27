 اليمن: ضبط 352 كغم من المخدرات متوجهة للانقلابيين في صنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 27 صفر 1438 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

اليمن: ضبط 352 كغم من المخدرات متوجهة للانقلابيين في صنعاء الأسهم المحلية تغلق مرتفعة 47 نقطة عند مستوى 6843.78 نقطة أمير الباحة يرأس جلسات مجلس المنطقة ويستقبل المسؤولين والمواطنين جامعة الباحة تشارك في اللقاء السنوي الأول لمنسوبي أندية نزاهة بالمؤسسات التعليمية بالرياض فيديو مؤثر.. صرخات أخ لحظة انتشال شقيقه الغارق في سيول الرياض الرئيس اليمني: انفراج أزمة السيولة النقدية في ‏القريب العاجل أمير الباحة يستقبل المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز شاهد.. نقل لاعب مصاب بسيارة “وانيت” في الأحساء الأمم المتحدة: نصف مليون طفل محاصرون دون مساعدات في سوريا مصرع 5 جراء تحطم مروحية إيرانية في بحر قزوين أمير عسير يتسلم دعم مالياً من الثميري عقب تعرضه لإطلاق نار.. أمير عسير يستقبل رئيس مركز الأمواه ويطمأن على صحته

اليمن: ضبط 352 كغم من المخدرات متوجهة للانقلابيين في صنعاء

اليمن: ضبط 352 كغم من المخدرات متوجهة للانقلابيين في صنعاء
المناطق - اليمن

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب صباح اليوم كمية كبيرة من الحشيش والمخدرات كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي والمخلوع بالعاصمة صنعاء وقامت باحراقها واتلافها.

وقال نائب مدير أمن محافظة مأرب العميد الركن عبده السياغي في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن الكمية كانت مخبأة في قاطرة تحمل أسمنت كانت قادمة من محافظة حضرموت. مضيفا أن الشحنة المضبوطة  تحوي 352 كيلو غراما من مادة الحشيش والمخدرات تم ضبطها وتم اتلافها واحراقها.

وأكد السياغي أجهزة الأمن عيونا ساهرة لتأمين المواطنين ومنع مثل هذه الأعمال التي تضر بالمجتمع.

وأكد قائد قوات الأمن الخاصة العقيد عبدالغني شعلان أنه تم ضبط الكمية في أحد النقاط التابعة للأمن وتم تحريزها وفحصها ثم اتلافها بموجب محضر رسمي، مبديا استغرابه من ضبط مثل هذه الكمية الهائلة التي لم يسبق أن تم ضبط مثلها.
CyRZ5ekXUAAhebx

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>