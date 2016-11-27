اليمن: ضبط 352 كغم من المخدرات متوجهة للانقلابيين في صنعاء

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب صباح اليوم كمية كبيرة من الحشيش والمخدرات كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي والمخلوع بالعاصمة صنعاء وقامت باحراقها واتلافها.

وقال نائب مدير أمن محافظة مأرب العميد الركن عبده السياغي في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن الكمية كانت مخبأة في قاطرة تحمل أسمنت كانت قادمة من محافظة حضرموت. مضيفا أن الشحنة المضبوطة تحوي 352 كيلو غراما من مادة الحشيش والمخدرات تم ضبطها وتم اتلافها واحراقها.

وأكد السياغي أجهزة الأمن عيونا ساهرة لتأمين المواطنين ومنع مثل هذه الأعمال التي تضر بالمجتمع.

وأكد قائد قوات الأمن الخاصة العقيد عبدالغني شعلان أنه تم ضبط الكمية في أحد النقاط التابعة للأمن وتم تحريزها وفحصها ثم اتلافها بموجب محضر رسمي، مبديا استغرابه من ضبط مثل هذه الكمية الهائلة التي لم يسبق أن تم ضبط مثلها.

