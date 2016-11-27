 أمانة الباحة تكمل استعداداتها لموسم الأمطار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 27 صفر 1438 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2016 ميلاديا

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أمانة الباحة تكمل استعداداتها لموسم الأمطار

أمانة الباحة تكمل استعداداتها لموسم الأمطار
المناطق-عبدالرحمن سفر
أكملت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها جميع الاجراءات والخطوات اللازمة استعداداً لموسم هطول الأمطار، حيث  قامت الأمانة  بصيانة وتنظيف مناهل السيول والعبارات من المخلفات وإزالة الرواسب من المواسير المسدودة ، لتكون جاهزة للعمل، بالإضافة إلى تنظيف مجاري الأودية ومخرج الشبكة الرئيسة من المخلفات التي تعيق تدفق المياه .
واوضح وكيل أمين الباحة للتعمير المهندس خالد بن احمد الصائغ إن الأمانة استعدت منذ وقت مبكر لمواجهة موسم الأمطار بعدد من الفرق والآليات ، لأعمال إزالة مخلفات الأمطار لتلافي ما قد يحدث من أضرار في مختلف المواقع .
حيث يتلقى مركز طوارئ الامانة البلاغات على الرقم (940) وتوزيعها بشكل فوري وعاجل على الفرق المناوبة في المواقع سواء الذاتية التابعة للأمانة او البلاغات الواردة من الدفاع المدني او وزارة النقل او المرور ، ليتم مباشرة تلك البلاغات ومعالجة التجمعات في حينه وإزاله الانهيارات الصخرية والاعطال الكهربائية او الحوادث المرورية وفتح الطرق في زمن قياسي
وأكد الصائغ بأن فرق الأمانة في جاهزية تامة وعلى اتم الاستعداد  خلال هذه الأيام التي لازالت التوقعات فيها قائمة بهطول الأمطار، لافتاً إلى أن هناك عدد من الفرق المخصصة لصيانة ونظافة شبكات تصريف السيول والعبّارات والقنوات لتفقد عناصرها وتنظيفها وإزالة الأتربة والصخور التي قد تعلق بها لضمان كفاءتها خلال فترة هطول الأمطار.

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