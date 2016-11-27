دشن المرحلة الثانية من نظام “صوت المواطن”.. أمير القصيم يشدد على الجهات الحكومية والخدمية تفعيل صوت المواطن

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم الأحد خدمة “صوت المواطن” في مرحلته الثانية ، عبر البوابة الإلكترونية في شبكة الإنترنت والأجهزة الذكية ضمن برنامج المواطن أولاً الذي أطلقه سموه قبل ذلك.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم ، أن نظام صوت المواطن ، يأتي في نطاق سعي الإمارة لنشر ثقافة العمل الجماعي والشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة ، وأهمية التكاتف وتوفير الجهود للرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين ، مشيراً سموه إلى أن إطلاق النظام بمرحلته الثانية سيتيح الفرصة للمستفيدين من إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم على الخدمات المقدمة لهم من قبل الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة ، وذلك بإشراف مباشر من الإمارة.وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بهذه الخدمة المميزة التي توصل صوت المواطن بشكل سريع لأي اقتراح أو شكوى لكي تصل للمسؤول أولاً بأول ، وشدد سموه على الجهات الحكومية والخدمية تفعيل النظام والتجاوب السريع مع متطلباته ، وضرورة التعاون الجاد والمخلص والمستمر من الجميع ، ليحقق النظام الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.وحث سمو أمير منطقة القصيم إدارة تقنية المعلومات بالإمارة ، على اكتمال المشاريع الالكترونية بالإمارة ، لتسهيل وتطوير آليات التواصل بين المراجع والإمارة وتحويلها إلى خدمات إلكترونية تمكن من اختصار الوقت وتوفير الجهد على المراجعين ، ورفع كفاءتها التنسيقية مع الجهات الحكومية ، وتعزيز منظومة الاتصال الإلكتروني بين الأمارة ومحافظاتها ومراكزها سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مؤكداً على أهمية إقامة حملة توعوية مع الجهات الحكومية لتثقيف المجتمع بهذه الخدمة.وأوضح مدير عام إدارة تقنية المعلومات بالإمارة ، يوسف بن محمد الحربي ، أن المنظومة الالكترونية التي تعمل إمارة المنطقة بشكل متسارع على بناءها بتوجيهات سمو أمير المنطقة ، وأن تدشين المرحلة الثانية من صوت المواطن الذي يعد شريك التنمية ، ليسهم بتقديم الخدمات للمستفيد بشكل ميسر وسريع عالي الجودة وتفعيل عالي للدور الرقابي لتتحقق الصورة المثالية للشراكة الاستراتيجية بين منظومة الأجهزة الحكومية والخدمية بالمنطقة ، وتحقيق الصورة المثالية من الشفافية والتعاون المثمر الملموس.وبين المهندس صالح الرسي ، مدير إدارة التطبيقات وتطوير الأنظمة بالإمارة ، مدير مشروع نظام “صوت المواطن” ، أن النظام بوابة إلكترونية على شبكة الانترنت والأجهزة الذكية تم تطويرها من قبل أمارة منطقة القصيم تتيح وبشكل سهل وسريع ارسال البلاغات والمقترحات من قبل المستفيدين من مواطنين ومقيمين وزائرين على الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية والخدمية بمنطقة القصيم ، ويتيح النظام إدارة الكترونية كاملة واستقبال الردود من الجهات الحكومية ومعالجتها بالتواصل مع المستفيد بشكل الكتروني تحت إشراف مباشر من إمارة المنطقة من خلال شاشات متابعة متاحة لقيادات الإمارة والجهات الحكومية ، مشيراً إلى أن مستخدمو النظام هم ، المواطن ، ومنسق الجهة ، ومختص الجهة ، وقيادي الجهة ، وقيادات الإمارة ، وأن دور المسئول الأول للجهة الحكومية (قيادي الجهة) متابعة آلية لخط سير البلاغات بالجهة مع الردود الخاصة بالمواطنين من خلالDashBoard ، واستقبال الرسائل SMS عن المعاملات المتأخر بجهته ، والعمل على دعم الآليات اللازمة التي توفر سرعة الرد الإيجابي على صوت المواطن في الجهة.