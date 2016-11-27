 ولي العهد يستقبل وزير البحرية الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 27 صفر 1438 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2016 ميلاديا

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ولي العهد يستقبل وزير البحرية الأمريكية

ولي العهد يستقبل وزير البحرية الأمريكية
المناطق - واس

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ مع معالي وزير البحرية الأمريكية راي مابوس عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين .
جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد في قصر الخليج اليوم لمعالي وزير البحرية الأمريكية والوفد المرافق له.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن علي القرني والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة كرستفور هنزل وعدد من المسؤولين.

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